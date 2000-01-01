30.03 08:35 MIGnews.com

Маккаби вылетает из Евролиги

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Маккаби Тель-Авив проиграла 72:83 Басконии и за тур до окончания первого этапа баскетбольной Евролиги закончили выступление в этом сезоне .В следующий круг выходят восемь лучших команд и Маккаби не будет в их числе. После двух неудачных сезонов руководство израильского клуба сменило главного тренера и всех игроков, но эта «революция» не принесла должный эффект. Маккаби тяжело бороться с лучшими европейскими клубами, бюджет которых в 2 больше.Ожидать побед, за счет патриотизма тоже не приходится, практически весь состав Маккаби состоит из легионеров. Хороших израильских баскетболистов нет и это мы видели по результатам последнего чемпионата Европы.Теперь Маккаби остается побороться за победу в национальном чемпионате, последние два года им и это не удавалось.