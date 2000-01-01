30.01 19:43 MIGnews.com

Сони уходит из Тель-Авива

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Маккаби Тель-Авив не прекращает искать приключения на свою голову. Самый именитый в Израиле баскетбольный клуб проводит худший сезон в своей истории и в первую очередь это результат смены поколений в руководстве клуба. Дети бизнесменов не справляются с этой ношей и спортивные результаты этому подтверждение.Но даже расстаться нормально с игроком они не в состоянии. Сони Вимс пришел в Маккаби в этом сезоне в качестве лидера, который должен повести за собой всю команду. За его плечами отличное выступление в составе московского ЦСКА. Однако в Маккаби все пошло наперекосяк, впрочем, как и у других игроков. Вимс набирает катастрофически мало очков в каждом матче, а вот по потерям мяча он настоящий лидер.Несколько раз тренерский состав Маккаби поручал именно ему принятие решений в самые критические моменты игры, и он умудрился полиграть все эти матчи. Поговаривают, что Вимс "ушел" Элельштейна - первого тренера Маккаби в этом сезоне.Кроме этого, его обвиняют в нездоровой обстановке в команде вне паркета. Так что руководство Маккаби долго искала пути, как избавиться от дорогой обузы и, похоже, придумала. В воскресенье после тренировки нагрянули представители федерации баскетбола с внеплановой проверкой на допинг. Вызвали трех игроков, включая Сони Вимса.Проверка продолжалась шесть! часов, но моча Вимса специалистов не устраивала. Он просил уйти, так как должен был встретить сына в аэропорту, но получил отказ. В конце концов, он не выдержал и уехал без спроса. Согласно букве закона отказ игрока сдать анализ приравнивается к тому, что он этот анализ не сдал. Босы Маккаби радостно потирают руки, они не только расстаются с Вимсом, но и возможно не должны будут платить ему зарплату до конца сезона.Никакие объяснения игрока не принимаются. Вероятно все решится в спортивном арбитраже, но история пахнет плохо. Никогда, за всю историю Маккаби, игроки не сдавали анализы во время обычной тренировки.