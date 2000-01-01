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Емельяненко нокаутировал 120-килограммового американца | Фото:29.12 23:48   MIGnews.com

Емельяненко нокаутировал 120-килограммового американца

Легендарный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко нокаутировал ветерана MMA Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

43-летний россиянин одержал победу досрочно над Джексоном в первом раунде. Емельяненко на момент боя весил на 11 килограмм меньше соперника. 109 кг у россиянина, и 120 у американца. Оба бойца начинали свою карьеру в Японии и стали суперзвездами. Однако они так и не встретились в то время из-за разных весовых категорий.

По контракту с Bellator, Емельяненко предусмотрено три боя. Планируется, что тяжеловес выступит в США и России, и завершит карьеру. Всего боец провел 46 боев, одержал победу в 39 поединках, 15 раз нокаутом.




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