29.11 10:02 MIGnews.com

Маккаби возвращается

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Маккаби Тель-Авив победила французский Вилербан 93:62 в очередном туре баскетбольной Евролиги.Не самый сильный соперник «попался в лапы» израильского клуба вовремя. Команда потерпела два поражения подряд в Евролиги и вылетела из Кубка Израиля, проиграв в четвертьфинале иерусалимскому Ха-Поэлю.Так что эта победа нужна была Маккаби, как глоток чистого воздуха. Французы ничего не смогли противопоставить хозяевам паркета, уже к перерыву Маккаби вела в счете 9 очков, а в 3 четверти израильтяне просто издевались над соперником.Эта победа вывела Маккаби на 5 место в Евролиге. В активе израильского клуба 7 побед и 4 поражения