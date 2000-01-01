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Маккаби возвращается | Фото:29.11 10:02   MIGnews.com

Маккаби возвращается

Маккаби Тель-Авив победила французский Вилербан 93:62 в очередном туре баскетбольной Евролиги.

Не самый сильный соперник «попался в лапы» израильского клуба вовремя. Команда потерпела два поражения подряд в Евролиги и вылетела из Кубка Израиля, проиграв в четвертьфинале иерусалимскому Ха-Поэлю.

Так что эта победа нужна была Маккаби, как глоток чистого воздуха. Французы ничего не смогли противопоставить хозяевам паркета, уже к перерыву Маккаби вела в счете 9 очков, а в 3 четверти израильтяне просто издевались над соперником.

Эта победа вывела Маккаби на 5 место в Евролиге. В активе израильского клуба 7 побед и 4 поражения


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