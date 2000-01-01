29.10 18:05 MIGnews.com

БК оценили шансы на выход «Локо» и «Зенита» в 1/8 ЛЧ

Title: Ставки на Зенит и Локомотив в Лиге Чемпионов, коэффициенты букмекеров

Description: Как сыграют Зенит и Локомотив в оставшихся трех турах ЛЧ. Шансы Зенита на выход в плей-офф ЛЧ, шансы Локомотива на выход в плей-офф ЛЧ.

В

Лиге Чемпионов

прогремел третий тур группового этапа, так что уже можно делать определенные выводы. Неделя выдалась не самой удачной для российских команд. И «Локомотив», и «Зенит» в своих выездных матчах открыли счет в первом тайме. Однако во второй половине матча их соперники не только его сравнивали, но в итоге вырывали победу.

Шансы «Локомотива» в ЛЧ

Ситуация в квартете D после трех сыгранных туров:



«Ювентус» – 7 очков;

«Атлетико» – 7 очков;

«Локомотив» – 3 очка;

«Байер» – 0 очков.



Если бы «Локомотиву» удалось набрать хотя бы какие-то очки в Турине, то можно было бы говорить об определенных шанса на выход в плей-офф ЛЧ. Сейчас же гораздо более вероятен сценарий, когда подопечные Семина потеряют шансы на 1/8 уже в следующем туре. Для этого надо два условия: поражение от «Ювентуса», победа «Атлетико» в Леверкузене.

От «Локомотива» мало кто ожидал хорошего выступления в такой группе. Сейчас главная задача – сохранить третье место. Скорее всего, его судьба будет решаться в пятом туре в Москве в очном матче с «Байером». А на шестой неделе ЛЧ подопечные Семина отправятся в Мадрид к «Атлетико». Букмекерская контора

1хБет

предлагает поставить на выход «Локо» из группы за коэффициент 15,0. Невыход – 1,01. Ну а фаворитом на победу считается «Ювентус» (1,47). Должно случиться что-то очень странное, чтобы «Юве» и «Атлетико» отдали два первых места.

Шансы «Зенита» в ЛЧ

Ситуация в квартете G после трех сыгранных туров:



«РБ Лейпциг» – 6 очков;

«Зенит» – 4 очка;

«Лион» – 4 очка;

«Бенфика» – 3 очка.



«Зенит» вполне заслуженно проиграл «Лейпцигу» в Германии, но сохранил очень неплохие шансы на проход дальше. Ведь во втором круге питерцев ожидает два домашних матча – против «Лейпцига» (4-й тур) и «Лиона» (5-й тур). Вполне возможно, что именно во встрече с французами в шестом туре и решится судьба «Зенита». Та даже победа над РБ на четвертой недели на процентов 80% гарантирует подопечным Семака проход дальше. Хотя ситуация очень плотная, а группа равная, поэтому может случиться все что угодно.

Пока что явным фаворитом на выход в плей-офф выглядит РБ. Коэффициент на проход немцев – 1,22. В то время как шансы «Зенита» и «Лиона» практические равные. БК 1xBet дает коэффициент 1,9 на выход французов, и 2,1 на проход российской команды. Есть определенные шансы и у португальской «Бенфики» (4,0).

«Зениту» для выхода дальше наверняка хватит двух домашних побед, либо 5 набранных очков (1 победа + 2 ничьи). Опять же, матчи 4-5 тура будут носить судьбоносный характер для чемпиона России.









Стоит отметить, что коэффициенты были взяты нами с международной букмекерской конторы 1хБет, для игры в которой необходимо использовать

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этой БК.

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