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В финале кубка Португалии на поле вылетел `Зеленый гоблин` 29.05 11:37   MIGnews.com

В финале кубка Португалии на поле вылетел "Зеленый гоблин"

Очень необычный перформанс подготовили зрителям организаторы финального матча Кубка Португалии – перед игрой лиссабонской "Бенфики" и "Витории" из Гимарайнша над стадионом "Насьонал" вылетел мужчина на гирокоптере.

"Летчик" приземлился перед арбитром и вручил ему мяч. При этом в своем футуристическом костюме и "глайдере" его было сложно отличить от антигероя комиксов и кино "Спайдермен" – извечного врага Человека-паука, суперзлодея Зеленого гоблина.



Судя по реакции в соцсетях, такое фантастическое шоу привело пользователей в настоящий восторг.

"Невероятный персонал на финальном матче Кубка Португалии. Будущее уже здесь", — пишет спортивное сообщество Copa90.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба, таким образом, "Бенфика" в 29-ый раз в своей истории стала обладательницей Кубка Португалии.
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