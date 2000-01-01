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Биби поздравил Саги Муки с победой на чемпионате по дзюдо 29.04 23:21   MIGnews.com

Биби поздравил Саги Муки с победой на чемпионате по дзюдо

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил Саги Муки с победой на чемпионате Европы по дзюдо, проходившем в Израиле.

Глава правительства заявил:

"Ты израильский чемпион на израильской земле.

Один из знатоков сказал мне несколько дней назад: "Израиль – империя дзюдо». Выходит, что ты во главе этой империи. Молодец!
Это и впрямь предмет гордости для Израиля. Полагаю, что это связано с духом нашего народа.

У нас много неприятелей, но мы всегда, как и на этих соревнованиях, протягиваем руку тем, кто за мир. Сочетание этих качеств - стремление к совершенству, мастерство и упорство – изумляет и восхищает. Честь и хвала!"

Саги Муки завоевал вторую золотую медаль чемпиона Европы — на этот раз в весовой категории до 81 кг.

Уроженец Нетании стал первым израильским спортсменом, получившим "золото" на чемпионате Европы по дзюдо, который в этом году проходит в Тель-Авиве.
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