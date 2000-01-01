Гибель Брайанта: представлены новые подробности катастрофы
Следователи раскрыли новые обстоятельства авиакатастрофы, в которой погиб легенда НБА Коби Брайант и еще восемь человек.
Соответствующий комментарий сделала представитель Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди, передает Reuters.
По ее словам, время падения двухдвигательного Sikorsky S-76B составило около минуты. Он находился на высоте примерно 700 м, рухнул на холме и загорелся.
Уточняется, что перед крушением вертолет пытался выбраться из слоя облаков, накренился влево, после чего связь была потеряна. Воздушное судно не было оборудовано черным ящиком, который помог бы в выяснении причин катастрофы.
По словам Хоменди, ключевым направлением в расследовании, которое будет продолжаться по меньшей мере год, будут неблагоприятные погодные условия – туман и ограниченная видимость.
Стоит отметить, что 29 января тела всех погибших извлекли из-под обломков. Судмедэксперты идентифицировали четыре жертвы. Также по данным СМИ, на борту вертолета находилась дочь Брайанта и ее подруги по баскетбольной команде "Мамба".