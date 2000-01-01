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Гибель Брайанта: представлены новые подробности о катастрофе | Фото:29.01 13:40   MIGnews.com

Гибель Брайанта: представлены новые подробности катастрофы

Следователи раскрыли новые обстоятельства авиакатастрофы, в которой погиб легенда НБА Коби Брайант и еще восемь человек.

Соответствующий комментарий сделала представитель Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди, передает Reuters.

По ее словам, время падения двухдвигательного Sikorsky S-76B составило около минуты. Он находился на высоте примерно 700 м, рухнул на холме и загорелся.

Уточняется, что перед крушением вертолет пытался выбраться из слоя облаков, накренился влево, после чего связь была потеряна. Воздушное судно не было оборудовано черным ящиком, который помог бы в выяснении причин катастрофы.

По словам Хоменди, ключевым направлением в расследовании, которое будет продолжаться по меньшей мере год, будут неблагоприятные погодные условия – туман и ограниченная видимость.



Стоит отметить, что 29 января тела всех погибших извлекли из-под обломков. Судмедэксперты идентифицировали четыре жертвы. Также по данным СМИ, на борту вертолета находилась дочь Брайанта и ее подруги по баскетбольной команде "Мамба".


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