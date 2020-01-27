Коби Брайанта опознали: с ним могла погибнуть дочь
Судмедэксперты опознали по отпечаткам тело легенды НБА Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса.
Об этом сообщает Вusiness Insider со ссылкой на офис судмедэксперта Лос-Анджелеса.
В частности, в ходе экспертизы были подтверждены имена четырех взрослых жертв, среди которых одна женщина: Коби Брайант, Джон Алтобелли (56 лет, тренер по бейсболу), Сара Честер (45 лет, мать девочки, которая играла с команде с дочерью Брайанта) и Ара Зобаян (50 лет, пилот).
Today, together with NTSB, we provide an update on the crash investigation. LA County Coroner has identified four of the victims from the crash. Our thoughts and prayers continue to go out to their families. pic.twitter.com/mBwaBtucYZ
Тем временем, издание Los Angeles Times сообщает, что вместе с баскетболистом погибла его дочь, 13-летняя Джианна-Мария. Уточняется, что они летели на матч, в котором девочка должна была участвовать.
По неподтвержденным данным, среди погибших также оказались: Кери Альтобелли (46 лет) с дочерью, 13-летней Алиссией, которая играла в той же команде, что и дочь Брайанта; 13-летняя Пэйтон Честер из команды; 38-летняя Кристина Маузер – главный помощник тренера женской баскетбольной команды "Мамба". Личности устанавливаются.