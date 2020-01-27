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Коби Брайанта опознали: с ним могла погибнуть дочь | Фото:29.01 12:45   MIGnews.com

Коби Брайанта опознали: с ним могла погибнуть дочь

Судмедэксперты опознали по отпечаткам тело легенды НБА Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе недалеко от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает Вusiness Insider со ссылкой на офис судмедэксперта Лос-Анджелеса.

В частности, в ходе экспертизы были подтверждены имена четырех взрослых жертв, среди которых одна женщина: Коби Брайант, Джон Алтобелли (56 лет, тренер по бейсболу), Сара Честер (45 лет, мать девочки, которая играла с команде с дочерью Брайанта) и Ара Зобаян (50 лет, пилот).

Тем временем, издание Los Angeles Times сообщает, что вместе с баскетболистом погибла его дочь, 13-летняя Джианна-Мария. Уточняется, что они летели на матч, в котором девочка должна была участвовать.

По неподтвержденным данным, среди погибших также оказались: Кери Альтобелли (46 лет) с дочерью, 13-летней Алиссией, которая играла в той же команде, что и дочь Брайанта; 13-летняя Пэйтон Честер из команды; 38-летняя Кристина Маузер – главный помощник тренера женской баскетбольной команды "Мамба". Личности устанавливаются.


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