28.12 15:05 MIGnews.com

Официально: Ибрагимович вернулся в Милан

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал контракт с итальянским "Миланом" до конца года с возможностью пролонгации на следующий сезон.Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды в социальной сети Twitter.Сам же футболист только до конца этого года заработает 3,5 миллиона евро. Ибрагимович может появиться в заявке Милана уже 6 января в матче 18-го тура против "Сампдории", и точно сыграет 15 января в кубковом матче против СПАЛа.Швед перешел в Милан в статусе свободного агента по завершении своего контракта с Лос-Анджелес Гэлакси.38-летний форвард уже выступал за "россонери" в сезонах 2010/11 и 2011/12 (85 матчей, 56 голов). Всего же уже ставший легендарным швед играл за Мальме (47, 18), Аякс (110, 48), Ювентус (92, 26), Интер (117, 66), Барселону (46, 22), ПСЖ (180, 156), Манчестер Юнайтед (53, 29) и Лос-Анджелес Гэлакси (58, 53).