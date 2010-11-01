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Официально: Ибрагимович вернулся в Милан | Фото:28.12 15:05   MIGnews.com

Официально: Ибрагимович вернулся в Милан

Шведский нападающий Златан Ибрагимович подписал контракт с итальянским "Миланом" до конца года с возможностью пролонгации на следующий сезон.

Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды в социальной сети Twitter.

Сам же футболист только до конца этого года заработает 3,5 миллиона евро. Ибрагимович может появиться в заявке Милана уже 6 января в матче 18-го тура против "Сампдории", и точно сыграет 15 января в кубковом матче против СПАЛа.

Швед перешел в Милан в статусе свободного агента по завершении своего контракта с Лос-Анджелес Гэлакси.

38-летний форвард уже выступал за "россонери" в сезонах 2010/11 и 2011/12 (85 матчей, 56 голов). Всего же уже ставший легендарным швед играл за Мальме (47, 18), Аякс (110, 48), Ювентус (92, 26), Интер (117, 66), Барселону (46, 22), ПСЖ (180, 156), Манчестер Юнайтед (53, 29) и Лос-Анджелес Гэлакси (58, 53).


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