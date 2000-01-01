28.04 15:17 MIGnews.com

Израильтянин завоевал бронзовую медаль по химии

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Израильтянин Рои Пеэр получил бронзовую медаль на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, состоявшейся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Научное состязание состояло из теоретической и практической части.На 53 Менделеевскую олимпиаду съехались около 150 учащихся из почти 29 стран, в том числе России, Белоруссии, Казахстана, Ирака, Ирана, Сирии, Чехии, Украины, стран Прибалтики, Китая и Израиля.Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — преемница Всесоюзной олимпиады, которая ежегодно проводилась в СССР. После распада Советского Союза традицию возобновили в 1997 году. С 2004 года кроме стран СНГ и Балтии в олимпиаде стали участвовать Болгария, Македония и Румыния, с 2012 — Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. Израиль принимает участие в этой олимпиаде с 2016 года.Подготовка сборной Израиля к международным научным олимпиадам осуществляется Министерством просвещения совместно с Центром ученых будущего Фонда Маймонида. Олимпийская сборная по химии проходила подготовку в Технионе. Проект возглавляет профессор Зеэв Гросс, а основным тренером сборной является д-р Эттингер.В Минпросе и Центре ученых будущего высоко оценили заслуги сборной и поздравили Рои с выдающимся достижением. Кроме того, чиновники отметили, что сотрудничество между Минпросом и Центром ученых будущего будет продолжаться, с целью предоставить учащимся самые лучшие условия, благодаря которым они смогут достичь небывалых вершин.Сборную Израиля по химии представляли Рон Шпринц, Рон Рафаэли, Халель Шохат, Агар Хоффман и Рои Пеэр.