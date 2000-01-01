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Впервые: израильтян пустили на гонки в пустыне Абу-Даби | Фото: BLM Nevada/Flickr28.03 10:30   MIGnews.com

Впервые: ОАЭ позвали израильтян на гонки в пустыне Абу-Даби

Вслед за небывалым – первым пассажирским самолетом, пролетевшим в Израиль над воздушным пространством Саудовской Аравии – в оттепели между Еврейским государством и странами Персидского залива произошло еще одно веховое событие.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с ОАЭ, израильтяне впервые в истории будут участвовать в самых масштабных внедорожных гонках Ближнего Востока Abu Dhabi Desert Challenge, которые проходят в пустыне Абу-Даби.

Pearl Pango Racing Team, команда из пяти человек под руководством Дани Перла и Итая Молдавски, по своим израильским паспортам уже прибыли в эмират для подготовку к соревнованиям.

"Организаторы приняли нас тепло. Мы уже не можем дождаться, чтобы оказаться на дюнах. Наше волнение не передать словами", - цитирует Ynet Перла.

Любопытно, что это первые соревнования в арабском государстве, участия в которых израильтянам не нужно добиваться через международных инстанции – организаторы сами пригласили Pearl Pango.

"Мы хотели бы поблагодарить Федерацию автоспорта ОАЭ и представителя Международной автомобильной федерации Мемси Исраэля за помощь в получении всех необходимых разрешений", - сказал Перл.

В то же время для их участия действует ряд ограничений. Например, их багги Polaris RZR ATV не будет украшен израильскими бело-голубыми цветами, а во все местных СМИ они отмечены как участники от ОАЭ, а не от Израиля.
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