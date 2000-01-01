Впервые: ОАЭ позвали израильтян на гонки в пустыне Абу-Даби
Вслед за небывалым – первым пассажирским самолетом, пролетевшим в Израиль над воздушным пространством Саудовской Аравии – в оттепели между Еврейским государством и странами Персидского залива произошло еще одно веховое событие.
Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с ОАЭ, израильтяне впервые в истории будут участвовать в самых масштабных внедорожных гонках Ближнего Востока Abu Dhabi Desert Challenge, которые проходят в пустыне Абу-Даби.
Pearl Pango Racing Team, команда из пяти человек под руководством Дани Перла и Итая Молдавски, по своим израильским паспортам уже прибыли в эмират для подготовку к соревнованиям.
"Организаторы приняли нас тепло. Мы уже не можем дождаться, чтобы оказаться на дюнах. Наше волнение не передать словами", - цитирует Ynet Перла.
Любопытно, что это первые соревнования в арабском государстве, участия в которых израильтянам не нужно добиваться через международных инстанции – организаторы сами пригласили Pearl Pango.
"Мы хотели бы поблагодарить Федерацию автоспорта ОАЭ и представителя Международной автомобильной федерации Мемси Исраэля за помощь в получении всех необходимых разрешений", - сказал Перл.
В то же время для их участия действует ряд ограничений. Например, их багги Polaris RZR ATV не будет украшен израильскими бело-голубыми цветами, а во все местных СМИ они отмечены как участники от ОАЭ, а не от Израиля.