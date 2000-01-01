Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












instagram.com 29.03 03:42   MIGnews.com

FIFA дисквалифицировала Месси

Международная федерация футбола (FIFA) дисквалифицировала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает пресс-служба организации.

29-летний форвард не сыграет в ближайших четырех встречах сборной Аргентины. Причина дисквалификации – оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов).

Первый матч, на который распространяется дисквалификация – отборочная встреча между сборными Аргентины и Боливии, которая пройдет в среду, 29 марта.

Игра сборных Аргентины и Чили прошла 23 марта и завершилась победой команды Месси со счетом 1:0.

После 13 туров Аргентина занимает третье место в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018. Команда Месси на 8 очков отстает от лидирующей Бразилии и на 2 опережает идущих шестыми футболистов Чили. Прямые путевки на чемпионат мира в России получают первые четыре сборные отборочного этапа. Команда, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:42
Семья судится за право дать дочке фамилию Аллах
02:22
В австрийском "парке Южного периода" - следы динозавров
01:41
Ученые нашли новый способ борьбы со стрессом и депрессией
00:34
Безвизовый режим с ЕС вступил в силу для граждан Грузии
23:30
ООН: 40 000 человек перемещены из-за боевых действий в Сирии
22:22
Стюардесса немецкой компании помогла посадить самолет
21:55
Опрос: Ле Пен проиграет выборы во Франции Макрону
21:44
Супермодель Бар Рафаэли вновь станет мамой
21:22
КНДР провела испытание ракетного двигателя
21:14
К празднику Песах 230 репатриантов приземлились в Израиле
20:55
Ученые: мыши живут с нами 15 тысяч лет
20:34
Как больничные кассы выполняют решение Кнессета?
20:23
Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости
20:07
Беннет: Трамп может попасть в учебники по истории
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus