29.03 03:42 MIGnews.com

FIFA дисквалифицировала Месси

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Международная федерация футбола (FIFA) дисквалифицировала нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает пресс-служба организации.29-летний форвард не сыграет в ближайших четырех встречах сборной Аргентины. Причина дисквалификации – оскорбления арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также Месси оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов).Первый матч, на который распространяется дисквалификация – отборочная встреча между сборными Аргентины и Боливии, которая пройдет в среду, 29 марта.Игра сборных Аргентины и Чили прошла 23 марта и завершилась победой команды Месси со счетом 1:0.После 13 туров Аргентина занимает третье место в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018. Команда Месси на 8 очков отстает от лидирующей Бразилии и на 2 опережает идущих шестыми футболистов Чили. Прямые путевки на чемпионат мира в России получают первые четыре сборные отборочного этапа. Команда, занявшая пятое место, сыграет в стыковых матчах.