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Маккаби Тель-Авив: чудеса продолжаются | Фото:28.02 09:25   MIGnews.com

Маккаби Тель-Авив: чудеса продолжаются

Маккаби Тель-Авив вырвала победу у Олимпиакоса 71:70 в очередном туре баскетбольной Евролиги.

Каждый раз в этом сезоне израильтяне находят в себе силы играть на равных с лучшими клубами Европы, несмотря на то, что 7-8 игроков основного состава постоянно травмированы. Те игроки, которые выходят на паркет, показывают характер: уже который матч Маккаби добывает победу на последних секундах.

С греческим клубом надеялись, что будет полегче. Команда не в лучшей форме и в первом матче в Греции Маккаби победила с разницей в 25 очков. Но в этот раз гостям удалось убаюкать израильтян. Медленный темп игры и низкая результативность позволила грекам все время держаться рядом с Маккаби, а в начале последней четверти совершить рывок. За 1.20 до конца встречи гости вели шесть очков и мяч был в их руках.

Вообще, это был поединок Скотти Уилбикен против Олимпиакоса. Разыгрывающий Маккаби, единственный в составе Маккаби, играл в свою силу. Ему пришлось взять всю игру на себя, у остальных выдался не лучший матч в атаке. Гости вышли вперед как раз, когда Скотти отдыхал. В последние секунды игры гости совершили все возможные ошибки, судьи приняли пару спорных решений в пользу Маккаби и Уилбекин не побоялся бросить решающий трехочковый за 10 секунд до конца матча.

В итоге еще одна удивительная победа Маккаби и они уже на четвертом месте в Евролиге, поменявшись местами с ЦСКА.


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