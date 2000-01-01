28.02 09:25 MIGnews.com

Маккаби Тель-Авив: чудеса продолжаются

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Маккаби Тель-Авив вырвала победу у Олимпиакоса 71:70 в очередном туре баскетбольной Евролиги.Каждый раз в этом сезоне израильтяне находят в себе силы играть на равных с лучшими клубами Европы, несмотря на то, что 7-8 игроков основного состава постоянно травмированы. Те игроки, которые выходят на паркет, показывают характер: уже который матч Маккаби добывает победу на последних секундах.С греческим клубом надеялись, что будет полегче. Команда не в лучшей форме и в первом матче в Греции Маккаби победила с разницей в 25 очков. Но в этот раз гостям удалось убаюкать израильтян. Медленный темп игры и низкая результативность позволила грекам все время держаться рядом с Маккаби, а в начале последней четверти совершить рывок. За 1.20 до конца встречи гости вели шесть очков и мяч был в их руках.Вообще, это был поединок Скотти Уилбикен против Олимпиакоса. Разыгрывающий Маккаби, единственный в составе Маккаби, играл в свою силу. Ему пришлось взять всю игру на себя, у остальных выдался не лучший матч в атаке. Гости вышли вперед как раз, когда Скотти отдыхал. В последние секунды игры гости совершили все возможные ошибки, судьи приняли пару спорных решений в пользу Маккаби и Уилбекин не побоялся бросить решающий трехочковый за 10 секунд до конца матча.В итоге еще одна удивительная победа Маккаби и они уже на четвертом месте в Евролиге, поменявшись местами с ЦСКА.