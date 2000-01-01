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Скончался легендарный хоккеист сборной СССР Владимир Петров

Легендарный советский и российский хоккеист Владимир Петров скончался в ночь на вторник, 28 февраля, пишет Спорт-Экспресс.

Бывшему центрфорварду ЦСКА и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира было 69 лет. Что стало причиной его смерти, не сообщается.

Профессиональную карьеру в хоккее Владимир Петров начал с клуба "Крылья Советов", куда пришел в 1965 году. Спустя два года он перешел в ЦСКА. За армейцев он играл до 1981 года. За это время клуб 11 раз выиграл титул чемпиона СССР и пять раз завоевал Кубок страны.

Владимир Петров выступал за сборную СССР по хоккею. В ее составе он девять раз побеждал на мировом первенстве и дважды выиграл Олимпиаду – в 1972 и 1976 годах.
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