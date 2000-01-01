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Израильский футболист покинул Китай из-за коронавируса | Фото:28.01 18:09   MIGnews.com

Израильский футболист покинул Китай из-за коронавируса

Израильский футболист Эран Захави вернется в Израиль из Китая из-за смертельной вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает 12 канал.

Захави играл в качестве нападающего в китайском футбольном клубе "Гуанчжоу Фули"с 2016 года. Клуб предложил израильском спортсмену выгодную сделку на сумму 12,5 млн долларов.

Он также должен был сниматься в израильском телесериале, адаптирующем сериал BBC "Неделя, когда пропали женщины". Пока неясно, вернется ли Захави в Китай к 22 февраля, когда начнется следующий футбольный сезон.


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