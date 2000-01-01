28.01 12:15 MIGnews.com

Cерена Уильямс выиграла Australian Open-2017

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Американка Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.В финале соревнования она одержала победу над своей сестрой Винус Уильямc - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.Таким образом, младшая Уильямс стала семикратной победительницей Australian Open в одиночном разряде. Всего же она 23 раза выигрывала турниры "Большого шлема". Кроме того, 14 раз она это делала в парном разряде, причем - в дуэте с сестрой (из них четыре - на Australian Open).Благодаря этой победе в Мельбурне Серена на следующей неделе вернется на первую строчку рейтинга WTA.