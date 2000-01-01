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Две надежды, две судьбы | Фото: Thinkstock28.01 12:17   MIGnews.com

Две надежды, две судьбы

Ишай Улиэль проиграл в финале молодежного турнира "Australian Open". Израильский теннисист прекрасно играл в первом в этом году турнире из серии "Большого шлема", в полуфинале ему удалось победить сеянного под первым номером. В финале Улиэль выиграл первый сет, но на большее ему не хватило. Его соперник, представляющий Венгрию, резко прибавил в игре во втором сете, и ему удалось переломить ход игры и выиграть престижный турнир.

Другой израильский спортсмен, Даниил Самохин, чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию, провально выступил на Чемпионате Европы в Чехии. Причина банальна: его чемодан вместе с коньками потерялся во время перелета. Для фигуриста выступать в чужих коньках - это нонсенс. Но Даниил все же вышел на лед, с трудом откатал свое выступление, и в итоге занял только 33 место.
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