28.01 12:17 MIGnews.com

Две надежды, две судьбы

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Ишай Улиэль проиграл в финале молодежного турнира "Australian Open". Израильский теннисист прекрасно играл в первом в этом году турнире из серии "Большого шлема", в полуфинале ему удалось победить сеянного под первым номером. В финале Улиэль выиграл первый сет, но на большее ему не хватило. Его соперник, представляющий Венгрию, резко прибавил в игре во втором сете, и ему удалось переломить ход игры и выиграть престижный турнир.Другой израильский спортсмен, Даниил Самохин, чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию, провально выступил на Чемпионате Европы в Чехии. Причина банальна: его чемодан вместе с коньками потерялся во время перелета. Для фигуриста выступать в чужих коньках - это нонсенс. Но Даниил все же вышел на лед, с трудом откатал свое выступление, и в итоге занял только 33 место.