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Commons.wikimedia.org 27.12 17:16   MIGnews.com

Роналду признали лучшим спортсменом года в Европе

Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств, сообщает сайт футбольного клуба "Реал".

В голосовании португальский футболист опередил теннисиста из Великобритании Энди Маррея, ставшего первой ракеткой мира, а также венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, трижды завоевавшую «золото» на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В 2016 году Роналду уже получил "Золотой мяч" и, по информации СМИ, станет лучшим игроком года ФИФА. В нынешнем сезоне футболист выиграл Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Европы.

Опрос среди крупнейших европейских информагентств по поводу лучшего спортсмена года проводит польское издание PAP с 1958 года. Советские и российские спортсмены десять раз становились победителями по результатам этого опроса.
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