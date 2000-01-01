27.12 17:16 MIGnews.com

Роналду признали лучшим спортсменом года в Европе

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Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств, сообщает сайт футбольного клуба "Реал".В голосовании португальский футболист опередил теннисиста из Великобритании Энди Маррея, ставшего первой ракеткой мира, а также венгерскую пловчиху Катинку Хоссу, трижды завоевавшую «золото» на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.В 2016 году Роналду уже получил "Золотой мяч" и, по информации СМИ, станет лучшим игроком года ФИФА. В нынешнем сезоне футболист выиграл Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Европы.Опрос среди крупнейших европейских информагентств по поводу лучшего спортсмена года проводит польское издание PAP с 1958 года. Советские и российские спортсмены десять раз становились победителями по результатам этого опроса.