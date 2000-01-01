27.04 21:20 MIGnews.com

Израильтянин получил золото на чемпионате Европы по дзюдо

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Вечер пятницы стал для израильтянина Саги Муки триумфом, так он принес Еврейскому государству золотую медаль в категории до 81 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который открылся 26 апреля в Тель-Авиве.Это медаль стала уже третьей в копилке Израиля. Ранее в этот день бронзу получили дзюдоистка Гефен Примо (до 52 кг) и Таль Фликр (до 66 кг).Открытие чемпионата началось с минуты молчания в память о десяти израильских старшеклассниках, которых в этот день смыла течением вышедшая из берегов река к югу от Мертвого моря.В первом раунде 25-летний Муки с легкостью уложил на лопатки француза Джонатана Аллардона. Второй раунд – против бельгийского дзюдоиста Маттиаса Касея – выдался несколько сложнее, на последних секундах противник попытался предпринять неожиданных захват, но Саги устоял, заслужив выход в четвертьфинал.Следующий бой с Ласло Сшоканаем выдался необычно быстрым – через 15 секунд победа была уже у израильтянина в кармане, а вот полуфинал, где на татами вышел россиянин Аслан Лафингов, сопровождался жесткой борьбой – никто не хотел уступать, но победа все же досталась Муки.Финал, в котором против Саги Муки вышел французский дзюдоист Сами Джиши, вышел яркий. Основного времени для борцов оказалось маловато, что не помешало каждому из них заработать по штрафу. Еще 50 секунд спустя они вновь получили по наказанию. В конце концов – великолепная победа Саги Муки.