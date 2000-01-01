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Кройф покидает Израиль 27.03 20:17   MIGnews.com

Кройф покидает Израиль

На специально созванной пресс-конференции, хозяин футбольного клуба Маккаби Тель-Авив объявил, что тренер покидает команду в конце сезона.

Йорди Кройф проработал пять лет в Маккаби в качестве генерального менеджера, а последний год занимал тренерский мостик.

Ему удалось вернуть именитый клуб в лидеры израильского футбола и сыграть в групповом турнире Лиги Чемпионов. Однако в последние три года, Маккаби уступили Беэр-Шеве первое место в национальном чемпионате, да и в Европе успехи были временными. Отношения между Кройфом и хозяином клуба постепенно ухудшались. Голландец требовал усиления, канадец отказывал. Мич Голдхар практически не бывает в Израиле и известен тем, что очень тяжело расстается с деньгами. С другой стороны, он предоставил Маккаби самый большой бюджет в Израиле, и справедливо имел право требовать от своих менеджеров более успешных показателей.

То, что Кройф хочет уйти, знали еще полтора года назад. Но сторонам как-то удалось договориться, но теперь работа Кройфа в Израиле заканчивается. Он постарается громко хлопнуть дверью, выиграв национальный чемпионат, но сделать это будет очень трудно.
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