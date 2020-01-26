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Трамп о гибели Коби Брайанта: ужасная новость | Фото:27.01 07:00   MIGnews.com

Трамп о гибели Коби Брайанта: ужасная новость

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнование в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", – отметил он.

Также на новость о трагической гибели Брайнта отреагировал Международный олимпийский комитет (МОК).

"Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах", – сказано в сообщении.


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