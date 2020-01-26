27.01 07:00 MIGnews.com
Трамп о гибели Коби Брайанта: ужасная новость
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнование в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе
.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость", – отметил он.
Также на новость о трагической гибели Брайнта отреагировал Международный олимпийский комитет (МОК).
"Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах", – сказано в сообщении.
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