27.01 07:37 MIGnews.com

ПАШУТин

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Маккаби Тель-Авив обыграла Казань 60:52 в очередном туре баскетбольной Евролиги. После 9 поражений в десяти матчах и позорного разгрома в 39 очков в последнем туре против Галатасарая, в Израиль приехала команда, которая играет еще хуже.Казань под руководством Пашутина умудрилась проиграть Маккаби , набоав в атаке только 52 очка. Это действительно была битва двух самых слабых команд в Евролиге. Проценты попадания с игры были жуткие и матч вполне мог закончиться с футбольным счетом. Победа Маккаби, которая не внушает оптимизма.