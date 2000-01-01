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ПАШУТин | Фото: Thinkstock27.01 07:37   MIGnews.com

ПАШУТин

Маккаби Тель-Авив обыграла Казань 60:52 в очередном туре баскетбольной Евролиги. После 9 поражений в десяти матчах и позорного разгрома в 39 очков в последнем туре против Галатасарая, в Израиль приехала команда, которая играет еще хуже.

Казань под руководством Пашутина умудрилась проиграть Маккаби , набоав в атаке только 52 очка. Это действительно была битва двух самых слабых команд в Евролиге. Проценты попадания с игры были жуткие и матч вполне мог закончиться с футбольным счетом. Победа Маккаби, которая не внушает оптимизма.
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