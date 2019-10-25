Умер известный тренер по вольной борьбе в России

Георгий Бахтуридзе родился 16 марта 1946 года в селе Апени Лагодехского района. В 1966 году – получил звание "Мастер спорта СССР".
С мая 1982 года по декабрь 1990 года он занимал должность старшего тренера краевого совета "Динамо". Позже перешел в школу высшего спортивного мастерства краевого спорткомитета на должность старшего тренера по вольной борьбе и назначен старшим тренером сборных команд Красноярского края по вольной борьбе.
Среди воспитанников Бахтуридзе – трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, бронзовый призер Олимпийских игр Альберт Саритов, мастера спорта международного класса Ислам Матиев и Николай Иванов, заслуженные мастера СССР Абдула Магомедов, Ахмед Атавов, Геннадий Жильцов.