26.10 11:12 MIGnews.com

Умер известный тренер по вольной борьбе в России

Поделиться

Все по теме

Комментарии





25 октября в Красноярске (Россия) на 74-м году жизни умер заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края Георгий Бахтуридзе.Об этом сообщает местное издание Newslab со ссылкой на пресс-службу Красспорта.По предварительной информации, причиной трагедии стала продолжительная болезнь. Какая именно – не уточняется.Георгий Бахтуридзе родился 16 марта 1946 года в селе Апени Лагодехского района. В 1966 году – получил звание "Мастер спорта СССР".С мая 1982 года по декабрь 1990 года он занимал должность старшего тренера краевого совета "Динамо". Позже перешел в школу высшего спортивного мастерства краевого спорткомитета на должность старшего тренера по вольной борьбе и назначен старшим тренером сборных команд Красноярского края по вольной борьбе.Среди воспитанников Бахтуридзе – трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, бронзовый призер Олимпийских игр Альберт Саритов, мастера спорта международного класса Ислам Матиев и Николай Иванов, заслуженные мастера СССР Абдула Магомедов, Ахмед Атавов, Геннадий Жильцов.