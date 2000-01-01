27.09 06:48 MIGnews.com

"Ливерпуль" не смог запатентовать имя клуба

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Футбольный клуб "Ливерпуль" не смог запатентовать торговую марку "Ливерпуль" из-за её "географического значения". Клуб заявил, что получил решение от ведомства интеллектуальной собственности, и понял, почему у других команд, таких как Саутгемптон и Челси, это получилось.Офис отклонил запрос на том основании, что название "Ливерпуль" имело большее географическое значение, чем названия мест, являющиеся торговыми марками других футбольных клубов, говорится в заявлении."Однако мы продолжим настойчиво проводить те крупномасштабные операции, которые направлены на незаконное использование нашей интеллектуальной собственности", - заявил клуб. Футбольный клуб уже добился успеха в попытках использовать торговую марку "Liverpool FC", сокращение "LFC" и слоган команды "YNWA".Исполнительный директор команды Питер Мур заявил: "Следует подчеркнуть, что наше заявление было выдвинуто добросовестно и с единственной целью защиты и продвижения наилучших интересов клуба и его сторонников. Тем не менее, мы принимаем решение и дух, в котором оно было принято".