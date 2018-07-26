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скриншот с видео YouTube 27.07 05:49   MIGnews.com

Роналду светит срок

За упорную неуплату налогов в Испании, футболист Криштиану Роналду обязуется отбыть двухлетний условный срок и заплатить 19 млн евро штрафа. Об этом сообщили на РБК.

Налоговая инспекция Испании давно преследовала спортсмена за четырехкратную неуплату налогов, однако теперь он согласился на сделку с агентством: признание своей вины на условный срок вместо реального и мульти миллионный штраф.

Такое решение было принято после того, как служба обнаружила незаконный вывод денег спортсменом через офшорные зоны в 2011-2014 годах. Общая сумма сделки составила 19 миллионов евро и обещанный двухлетний условный срок.

Как сообщалось ранее, Роналду неожиданно решил сменить футбольный клуб после 9 лет игры в "Реале". Его глаз пал на итальянский "Ювентус". Такое решение было принято в связи с предложенным договором - 100 миллионов евро за 4 года. При этом, агент спортсмена сообщил, что "Ювентус" станет последним клубом в карьере футболиста. В свою очередь, рабочие автозавода Fiat объявили забастовку в связи с переходом Роналду в Туринский футбольный клуб, финансируемый авто концерном.


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