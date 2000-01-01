26.05 07:31 MIGnews.com

Маккаби Тель-Авив осталась без Кубка Израиля

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Футбольный сезон в Израиле завершился розыгрышем Кубка Израиля. В финале встретились две Тель-Авивские команды: Маккаби и Бней Йегуда. Обе команды вряд ли могли записать в свой актив этот сезон.Бней Йегуда с огромным трудом осталась в Высшей лиге, трижды поменяв тренерский состав. Маккаби второй год подряд уступила первенство Ха-Поэлю из Беэр-Шеве. Поэтому победа в Кубке могла оказаться главным достижением этих команд, тем более, что для Бней Йегуды победа давала возможность выступить в Европе.В первом тайме Маккаби имела небольшое преимущество, но реализовать пару прекрасных голевых моментов так и не смогла. В начале второго тайма казалось, что игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Игроки Маккаби владели мячом больше и подолгу разыгрывали его, Бней Йегуда отвечала быстрыми контратаками. Однако очень быстро Маккаби вновь полностью захватили инициативу и вся игра проходила на половине поля оранжевых. Превратить огромное преимущество в забитые голы Маккаби так и не сумели, атаковали они беззубо и преодолеть самоотверженную оборону соперника никак не получалось. Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей. Судьба Кубка Израиля решалась в серии пенальти.После первых пяти ударов - вновь ничья 3:3! При этом Маккаби не забили два последних пенальти! Третий подряд промах Бней Йегуда уже не простила. 4:3 сенсационная победа Бней Йегуды, команды, бюджет которой примерно равен зарплате одного легионера в Маккаби. Руководству именитого клуба придется принимать болезненные решения после провального сезона, по итогам которого Маккаби осталась с пустыми руками.