26.04 09:43 MIGnews.com

Шарапова вернется на корт после дисквалификации за мельдоний

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Российская теннисистка Мария Шарапова в среду впервые выйдет на корт после окончания срока дисквалификации за употребление допинга, передает РИА Новости.Сообщается, что спортсменка, отстраненная на 15 месяцев за употребление мельдония, сыграет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации на турнире WTA в немецком Штутгарте.Соперницей россиянки станет итальянская спортсменка Роберта Винчи. Призовой фонд турнира превышает 700 тысяч долларов.Напомним, что в июне 2016 года Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 15 месяцев.