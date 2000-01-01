Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












www.instagram.com 26.04 09:43   MIGnews.com

Шарапова вернется на корт после дисквалификации за мельдоний

Российская теннисистка Мария Шарапова в среду впервые выйдет на корт после окончания срока дисквалификации за употребление допинга, передает РИА Новости.

Сообщается, что спортсменка, отстраненная на 15 месяцев за употребление мельдония, сыграет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации на турнире WTA в немецком Штутгарте.

Соперницей россиянки станет итальянская спортсменка Роберта Винчи. Призовой фонд турнира превышает 700 тысяч долларов.

Напомним, что в июне 2016 года Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения до 15 месяцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:34
Марин Ле Пен хочет запретить халяль и ритуальный убой скота
10:15
День Независимости Израиля в лесах и парках ЕНФ-ККЛ
09:55
Евреи Германии предлагают отправлять беженцев в концлагеря
09:32
США устанавливают в Южной Корее новые элементы ПРО THAAD
09:16
Израиль: рост цен на жилье остановился
08:55
В ПА объявили всеобщую забастовку
08:45
Китай построил и спустил на воду свой первый авианосец  
08:09
Два мальчика взорвались в Негеве
07:30
Израильтяне довольны своей культурной жизнью
07:19
Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны
07:14
Израиль: Армия поощряет курение
07:11
Иранская провокация в Персидском заливе
06:43
В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику
06:26
Жители центра Израиля жаловались на "невозможное зловоние"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus