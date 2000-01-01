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Месси едет в Израиль | Фото:26.02 19:21   MIGnews.com

Месси едет в Израиль

Сборная Аргентины сыграет 9 июня товарищеский матч со сборной Израиля. Матч состоится в Иерусалиме или Хайфе и станет последним подготовительным матчем для Аргентины перед Чемпионатом Мира в России.

По договоренности с федерацией футбола Израиля Аргентина получит около 2 миллионов долларов и Месси сыграет минимум 60 минут. Южноамериканцы выбрали в спарринг партнеры именно сборную Израиля, предпочтя их азербайджанцам, несмотря на то, что за приезд в Баку им предлагали намного более серьезную сумму.
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