26.02 19:21 MIGnews.com

Месси едет в Израиль

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Сборная Аргентины сыграет 9 июня товарищеский матч со сборной Израиля. Матч состоится в Иерусалиме или Хайфе и станет последним подготовительным матчем для Аргентины перед Чемпионатом Мира в России.По договоренности с федерацией футбола Израиля Аргентина получит около 2 миллионов долларов и Месси сыграет минимум 60 минут. Южноамериканцы выбрали в спарринг партнеры именно сборную Израиля, предпочтя их азербайджанцам, несмотря на то, что за приезд в Баку им предлагали намного более серьезную сумму.