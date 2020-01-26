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Видео: известный баскетболист погиб в авиакатастрофе | Фото:26.01 22:49   MIGnews.com

Видео: легендарный баскетболист погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении персонального вертолета в Калифорнии.

По данным TMZ Sports, спортсмену был всего 41 год.

На борту находились еще три человека, из которых никто не выжил. По данным издания, вертолет загорелся еще до того, как упасть на землю. Более того, очевидцы рассказали, что слышали, как двигатель начал трещать перед тем, как заглох.

Причина трагедии выясняется. Журналисты также узнали, что жена баскетболиста Ванесса не числится среди погибших.

Коби много лет путешествовал на вертолете, начиная еще с того времени, когда начал играть за "Лейкерс". Байант выиграл пять титулов чемпиона НБА, участвовал в 18 матчах, за что его прозвали одним из величайших баскетболистов в истории. Спортсмен завершил карьеру в 2016 году.





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