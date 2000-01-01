25.12 11:47 MIGnews.com

Лучший шахматист Ирана отказался представлять страну

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Иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа больше не желает представлять свою страну на международных турнирах и намерен выступать под флагом Международной шахматной федерации FIDE.Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило иранское издание Shargh Daily.Такое решение Фируджа принял в ответ на неофициальный запрет от иранских властей участвовать в соревнованиях и турнирах, в которых участие будут принимать граждане Израиля.Так, шахматистам запретили участвовать в чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Москве, который пройдет с 25 по 30 декабря, однако Фируджа там выступит под флагом FIDE."Фируджа принял окончательное решение и заявил, что он хочет сменить и спортивное гражданство", — заявил президент Шахматной федерации Ирана Мехрдад Пехлеванзаде.Сейчас 16-летний шахматист проживает во Франции и не исключено, что в будущем будет выступать под флагом именно этой страны. На сентябрь 2019 года Фируджа занимает первое место в рейтинге FIDE среди шахматистов Ирана. Звание гроссмейстера он получил в 2018 году.Отметим, в апреле Фируджа вынужден был отказаться играть против израильтянина Ора Бронштейна в третьем туре шахматного турнира GRENKE Chess Open, проходившем в Германии. Если бы иранец все же сыграл против израильтянина, то подвергся бы санкциям со стороны Федерации шахмат Ирана, вплоть до полного запрета на участие в международных турнирах. Поэтому он предпочел техническое поражение в одной партии длительной дисквалификации.