25.11 18:10 MIGnews.com

Иранский дзюдоист назвал израильтянина "лучшим другом"

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Чемпион Израиля по дзюдо Саги Муки и иранец Саид Моллаеи, который подал заявление о предоставлении убежища в августе из-за давления властей Ирана, продолжают оказывать публичную поддержку друг другу.В субботу Моллаеи впервые участвовал в соревнованиях Большого шлема в Осаке в Японии в качестве члена команды беженцев Международной федерации дзюдо. Муки поздравил иранца в Instagram, который в ответ назвал израильтянина своим лучшим другом."Я хотел бы поздравить Саида Моллаеи, который выступал сегодня в составе команды беженцев Большого шлема в Осаке. Это триумф спорта над политикой. Спасибо израильской федерации, Всемирной и Олимпийской ассоциациям за их поддержку", - написал израильский дзюдоист в Instagram.В ответ на несколько ломаном английском языке, Моллаеи написал: "Привет, Муки, очень, очень спасибо и удачи вам все время, мой лучший друг." В августе иранские власти оказали давление на Моллаеи, чтобы он намеренно проиграл полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Токио, отказавшись от встречи с Муки в финале.Поступали также сообщения о том, что он был вынужден проиграть в борьбе за бронзовую медаль, чтобы не разделять подиум с израильтянином, выигравшим золото. После конкурса он запросил убежища в Германии. Всемирная федерация дзюдо отстранила Иран от международных соревнований.