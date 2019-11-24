25.11 19:25 MIGnews.com

Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо

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Аргентинский футболист Диего Марадона поздравил брестский клуб "Динамо" с победой в чемпионате Белоруссии. Для команды это первая в истории победа."Сегодня я очень рад поздравить футболистов, болельщиков, менеджеров и тренеров команды с их первым чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления", - написал на русском Марадона.В 2018 году "Динамо" объявило о том, что Марадона стал новым председателем правления клуба.