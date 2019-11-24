25.11 19:25 MIGnews.com
Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо
Аргентинский футболист Диего Марадона поздравил брестский клуб "Динамо" с победой в чемпионате Белоруссии. Для команды это первая в истории победа.
"Сегодня я очень рад поздравить футболистов, болельщиков, менеджеров и тренеров команды с их первым чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления", - написал на русском Марадона.
В 2018 году "Динамо" объявило о том, что Марадона стал новым председателем правления клуба.
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