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Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо 25.11 19:25   MIGnews.com

Диего Марадона на русском поздравил брестское Динамо

Аргентинский футболист Диего Марадона поздравил брестский клуб "Динамо" с победой в чемпионате Белоруссии. Для команды это первая в истории победа.

"Сегодня я очень рад поздравить футболистов, болельщиков, менеджеров и тренеров команды с их первым чемпионством в белорусской лиге. Мои поздравления", - написал на русском Марадона.

В 2018 году "Динамо" объявило о том, что Марадона стал новым председателем правления клуба.



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