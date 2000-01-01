25.10 18:53 MIGnews.com

Соперницы помогли футболистке надеть хиджаб посреди матча

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Во время футбольного матча в котором сошлись женские команды "Арабский правоверный клуб" и "Шабаб-аль-Ордон" у мусульманской футболистки слетел с головы хиджаб.Игра проходила в октябре в рамках чемпионата WAFF в Иордане, сообщает Fox News.Футболистки противоборствующей команды тут же организовали вокруг мусульманки живую ширму, чтобы та смогла оперативно поправить свой хиджаб. Многие спортивные СМИ, в том числе и Западные, называют инцидент "лучшим проявлением спортивного поведения".Видеоролик с этим моментом быстро разошелся по социальным сетям. Пользователи также единодушно одобрили поступок футболисток.