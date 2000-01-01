Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












25.07 17:50   MIGnews.com

Возьмите чемпионов

Израильский баскетбол на прошедшей неделе праздновал победу молодежной сборной Израиля. Впервые они победили на Чемпионате Европы, разгромив все титулованные команды. При этом, никто не ожидал подвигов от этой сборной, ярких звезд в ней нет. Но отличная командная игра, борьба на каждом участке паркета принесли им победу.

В последние годы израильский баскетбол потерял свои позиции в Европе. Команды показывают плохие результаты в европейских кубках, а сборная провалила домашний Чемпионат Европы. Одной из главных причин провала называлось отсутствие высококлассных молодых баскетболистов. Как же так ? Вот они, чемпионы Европы, в прошлом году серебряные призеры. Пожалуйста, хватайте их в свои клубы и вместе двигайтесь вперед. Но нет, хозяева клубов не готовы довериться молодежи, лучше потратить деньги на средненьких американцев. А куда деваться нашим чемпионам? В лучшем случае в команды второй лиги, и надеяться, что кто-то из вышки их заметит и пригласит к себе протирать штаны на скамейке запасных... Такая грусная история, молодых хороших баскетболистов у нас нет и не будет!


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Солдат ЦАХАЛа потеряла сознание от теплового удара
18:24
Сирена воздушной тревоги на Голанах
17:56
НДИ требует принять закон о смертной казни террористам
17:35
Революция или рычаг давления? Битва вокруг корзины лекарств
17:16
Арабы устроили пожар в Кармей-Цур, три дома пострадало
17:01
В результате теракта в Пакистане погибло более 30 человек
16:50
Британца судят за попытку сжечь 250-летнюю синагогу
16:25
Хорваты поиздевались над Беер Шевой
16:04
СМИ: Британия не имеет средств на закупку вооружения
16:04
Беннет: друзы – наши братья
15:40
Аэропорт Ганновер заработал
15:10
Подробности из первых уст - Роули об отравлении Новичком  
15:07
ЦАХАЛ назвал имя солдатки, сбившей сирийский Су-22
14:46
Национальный закон поднял бурю среди офицеров-друзов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus