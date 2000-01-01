25.07 17:50 MIGnews.com

Возьмите чемпионов

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Израильский баскетбол на прошедшей неделе праздновал победу молодежной сборной Израиля. Впервые они победили на Чемпионате Европы, разгромив все титулованные команды. При этом, никто не ожидал подвигов от этой сборной, ярких звезд в ней нет. Но отличная командная игра, борьба на каждом участке паркета принесли им победу.В последние годы израильский баскетбол потерял свои позиции в Европе. Команды показывают плохие результаты в европейских кубках, а сборная провалила домашний Чемпионат Европы. Одной из главных причин провала называлось отсутствие высококлассных молодых баскетболистов. Как же так ? Вот они, чемпионы Европы, в прошлом году серебряные призеры. Пожалуйста, хватайте их в свои клубы и вместе двигайтесь вперед. Но нет, хозяева клубов не готовы довериться молодежи, лучше потратить деньги на средненьких американцев. А куда деваться нашим чемпионам? В лучшем случае в команды второй лиги, и надеяться, что кто-то из вышки их заметит и пригласит к себе протирать штаны на скамейке запасных... Такая грусная история, молодых хороших баскетболистов у нас нет и не будет!