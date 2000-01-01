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25.07 16:25   MIGnews.com

Хорваты поиздевались над Беер Шевой

К сожалению, после прекрасного Чемпионата Мира надо возвращаться в израильскую футбольную действительность.

Чемпион последних трех лет, Ха-Поэль Беер Шева, сыграла первый матч второго предварительного круга Лиги Чемпионов. В последние годы южане неплохо выступали в Европе и даже в прошлом году дошли до группового этапа Лиги Европы. Подготовка к этому матчу была странной: обсуждался в основном соперник в следующей стадии, при этом команда практически не усилилась по сравнению с прошлым сезоном. Единственное серьезное изменение - греческий вратарь, который сразу стал в ворота команды, не имея игрового опыта. Кстати, заменил он Хаимова - очень неплохого израильского вратаря, который отлично провел прошлый сезон.

Однако тренер Беер Шевы не особо доверял ему и настоял на покупке грека. Не зажглась красная лампочка у израильских чемпионов и когда они узнали своего соперника: Динамо Загреб, многократный чемпион Хорватии, страны, выигравшей серебро в Москве. Но что для нас Загреб, если мы побеждали Интер, Эйндховен и других грандов.

Матч в Загребе закончился со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. 4 гола «на счету» нового вратаря. Ответный матч через неделю в Беер Шеве процдет для протокола. Наш чемпион заканчивает выступление в европе и сможет сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Думаю южан ожидает массовая распродажа дорогостоящих игроков и непростое будущее.

Только пару недель назад руководство клуба проведо пресс конференцию, на которой обьявили о подписании странного соглашения с Атлетико Мадрид о взаимном обмене опытом.

Не знаю, каким надо обладать опытом, чтобы серьезно относиться к соперникам, к подготовке к сезону и не позориться в Европе.


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