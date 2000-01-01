25.06 09:35 MIGnews.com
Италия примет Олимпийские игры 2026 года
Итальянские города Милан и и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году станут столицами Олимпийских и Паралимпийских игр
Решение о выборе места проведения игр было принято на 134-й сессии МОК в Лозанне, пишут Известия
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Провести XXV Олимпийские игры в своей столице Стокгольме хотели и шведы.
Итоги голосования показали, что 47 членов Олимпийского Комитета отдали предпочтение итальянской заявке, 34 поддержали шведов, а один воздержался.
Озвучивший результаты голосования президент МОК Томас Бах отметил, что богатая на спортивные традиции Италия, создаст необходимые условия для проведения состязаний.
«Это будет выдающаяся Олимпиада. Страстные итальянские болельщики и опытные менеджеры создадут идеальную атмосферу лучшим атлетам мира мира, - заявил Бах.
Италия уже в четвертый раз принимает Олимпиаду. В 1956 году Игры состоялись в Кортина-д'Ампеццо, в 1960 году в Риме и в 2006 году в Турине.
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