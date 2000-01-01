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Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане 25.06 09:35   MIGnews.com

Италия примет Олимпийские игры 2026 года

Итальянские города Милан и и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году станут столицами Олимпийских и Паралимпийских игр

Решение о выборе места проведения игр было принято на 134-й сессии МОК в Лозанне, пишут Известия.

Провести XXV Олимпийские игры в своей столице Стокгольме хотели и шведы.

Итоги голосования показали, что 47 членов Олимпийского Комитета отдали предпочтение итальянской заявке, 34 поддержали шведов, а один воздержался.

Озвучивший результаты голосования президент МОК Томас Бах отметил, что богатая на спортивные традиции Италия, создаст необходимые условия для проведения состязаний.

«Это будет выдающаяся Олимпиада. Страстные итальянские болельщики и опытные менеджеры создадут идеальную атмосферу лучшим атлетам мира мира, - заявил Бах.

Италия уже в четвертый раз принимает Олимпиаду. В 1956 году Игры состоялись в Кортина-д'Ампеццо, в 1960 году в Риме и в 2006 году в Турине.


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