26.05 00:42 MIGnews.com

Бывший тренер "Арсенала" планирует вернуться в футбол

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Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет в ближайшее время вернуться в футбол, но говорит, что не уверен, что вернется в качестве тренера.Венгер покинул Арсенал в конце сезона 2017-18 после 22 лет руководства лондонским клубом. Он выиграл три титула Премьер-лиги и рекордные семь кубков Англии.После ухода из "канониров" Венгер занимал много постов, и в октябре он сказал, что получил предложения вернуться в футбол со всего мира."Вы снова увидите меня в футболе. Как менеджера ... Я не знаю", - сказал Венгер журналистам в четверг. "Я думал, что вернусь в управление очень быстро, но мне нравилось брать немного дистанции. Теперь я на распутье."