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Commons.wikimedia.org 25.04 16:30   MIGnews.com

Канадский легкоатлет с “кокаиновым поцелуем”, оказался геем

Канадский прыгун, которого едва не отстранили от Игр из-за следов кокаина, признался, что является гомосексуалистом.

На своей странице в Facebook прыгун с шестом Шон Барбер из Канады, которого пустили на Олимпиаду в Бразилии, несмотря на следы кокаина в организме, признался, что является гомосексуалистом.

Перед началом Игр в пробах Барбера нашли незначительные следы кокаина. Спортсмен сообщил, что целовался с девушкой, которая употребляла наркотик. Специалисты сочти его доводы убедительными и разрешили участвовать в соревнованиях. Барбер не завоевал наград.

Сегодня на странице спортсмена появилось сообщение, в котором он благодарит своих близких за поддержку и говорит, что является гомосексуалистом.

“Я гей и горжусь этим!”, - написал Барбер.
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