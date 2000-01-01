25.04 16:30 MIGnews.com

Канадский легкоатлет с “кокаиновым поцелуем”, оказался геем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канадский прыгун, которого едва не отстранили от Игр из-за следов кокаина, признался, что является гомосексуалистом.На своей странице в Facebook прыгун с шестом Шон Барбер из Канады, которого пустили на Олимпиаду в Бразилии, несмотря на следы кокаина в организме, признался, что является гомосексуалистом.Перед началом Игр в пробах Барбера нашли незначительные следы кокаина. Спортсмен сообщил, что целовался с девушкой, которая употребляла наркотик. Специалисты сочти его доводы убедительными и разрешили участвовать в соревнованиях. Барбер не завоевал наград.Сегодня на странице спортсмена появилось сообщение, в котором он благодарит своих близких за поддержку и говорит, что является гомосексуалистом.“Я гей и горжусь этим!”, - написал Барбер.