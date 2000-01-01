25.03 09:10 MIGnews.com

Тренер не угадал

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После зимнего перерыва возобновились матчи отборочного этапа Чемпионата Мира 2018 по футболу. Сборная Израиля проводила выездной матч против Испании и проиграла 1:4.Результатом никого не удивишь, какого-то сюрприза в этой игре никто не ожидал. Испания имела подавляющее преимущество, создавала моменты и неплохо их реализовывала. Израильтяне неплохо огрызались в первом тайме и дважды могли забить: один раз выручил вратарь, второй неудачно пробил Заави.То что защита сборной Израиля не самого высокого уровня все знают и испанцы умело этим воспользовались, но в этом матче подвел вратарь. У сборной сейчас нет хорошего вратаря и тренеру приходится из трех зол выбирать меньшее. В конце концов, выбор пал на Марциано, который неплохо проявил себя в предыдущем отборочном цикле, но потом был травмирован, долго не играл и сейчас продолжает карьеру во второй шотландской лиге. Выбор оказался неудачным, оба гола в первом тайме на его совести. Во втором тайме израильтянам удалось размочить счет, но удержать "приличный" результат им не удалось.Вообщем, проигрыш не критичен, никто не ожидает от сборной Израиля успехов в этой отборочной группе, третье почетное место не за горами. Проблема, что мы пока не увидели каких-то новых интересных игроков, попытки решить проблемы в обороне или решения доверить сборную молодежи с прицелом на Чемпионат Европы 2020.