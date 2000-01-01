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Турецкий скандал | Фото: Thinkstock25.01 07:11   MIGnews.com

Турецкий скандал

Маккаби Тель-Авив проиграла в Турции 63:102 местному Галатасараю в рамках очередного тура баскетбольной Евролиги. Это одно из самых тяжелых поражений за всю историю существования израильского клуба. И это при том, что перед этим матчем Галатасарай занимал последнее место в турнире. Еще пару дней назад все обсуждали призрачные шансы Маккаби на выход в следующий круг, но команда дала четкий ответ на этот вопрос.

27 миллионов долларов бюджет клуба, четыре тренера и...предпоследнее мечто в Евролиге. А самое главное игра, которую стыдно смотреть и игроки, которые получают миллионы и не утруждают себя, выходя на паркет.
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