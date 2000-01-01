Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия 24.12 19:32   MIGnews.com

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Стоит отметить, что его возглавил известный боксер Флойд Мейвезер, состояние которого оценили в 915 миллионов.

Второе место - за Криштиану Роналду, третье - за Лионелем Месси.

1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) - 915 миллионов
2. Криштиану Роналду (футбол) - 800 миллионов
3. Лионель Месси (футбол) - 750 миллионов
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680 миллионов
5. Роджер Федерер - 640 миллионов
6. Тайгер Вудс (гольф) - 615 миллионов
7. Фил Миклсон (гольф) - 480 миллионов
8. Мэнни Пакьяо (бокс) - 435 миллионов
9. Кевин Дюрент (баскетбол) - 425 миллионов
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) - 400 миллионов


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:50
Афганские наемники Ирана угрожают Израилю: цель – Голаны  
19:10
БАГАЦ разрешил 11 семьям репатриантов из Йемена подать иски
18:33
Нетаниягу поздравил с Рождеством христиан по всему миру
18:14
7 ресторанов Израиля вошли в гид Discovery
18:10
Ханукальные свечи – в честь переживших Холокост
17:56
Израиль и ПА скоординировали кампанию арестов против ХАМАСа
17:29
Нетаниягу поговорил с Помпео по поводу решения МУС
17:12
Сирия: ООН призывает немедленно прекратить боевые действия
16:50
Китай потребовал от христиан изменить Библию
16:30
Израиль: 3-х летняя девочка умерла от гриппа
16:10
Нетаниягу отреагировал на предложение Саара
15:59
Президент Бразилии госпитализирован
15:26
Катар передал деньги Газе
15:14
Перец: Дверь перед Став Шафир закрыта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus