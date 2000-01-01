24.12 19:32 MIGnews.com

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

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Forbes составил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.Стоит отметить, что его возглавил известный боксер Флойд Мейвезер, состояние которого оценили в 915 миллионов.Второе место - за Криштиану Роналду, третье - за Лионелем Месси.1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) - 915 миллионов2. Криштиану Роналду (футбол) - 800 миллионов3. Лионель Месси (футбол) - 750 миллионов4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680 миллионов5. Роджер Федерер - 640 миллионов6. Тайгер Вудс (гольф) - 615 миллионов7. Фил Миклсон (гольф) - 480 миллионов8. Мэнни Пакьяо (бокс) - 435 миллионов9. Кевин Дюрент (баскетбол) - 425 миллионов10. Льюис Хэмилтон (автогонки) - 400 миллионов