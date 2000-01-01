24.12 09:21 MIGnews.com

Блатт лучше Маккаби

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Маккаби Тель-Авив потерпел пятое поражение подряд в рамках баскетбольной Евролиги.В Стамбуле проиграли 84:86 Дарушшафаке. Пикантность ситуации состоит в том, что турецкий клуб тренирует бывший тренер Маккаби Дэвид Блатт. Матч был точной копией позавчерашнего противостояния Маккаби с ЦСКА.Вновь израильский клуб бодро начинает, к середине игры перевес Маккаби составлял 17 очков. Однако во второй половине ситуация на паркете кардинально изменилась, турки достаточно легко отыгрались, и в последние минуты ига шла очко в очко. И вновь в составе Маккаби не нашлось лидера, который готов в самые критические моменты взять игру на себя и решить исход матча.На следующей неделе у Маккаби появится новый тренер, которому предстоит много работы, чтобы вернуть именитый клуб на победный путь