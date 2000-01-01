25.11 02:38 MIGnews.com

Эскортница рассказала о фетишах известного футболиста

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Эскортница по имени Анна рассказала изданию The Sun о своих взаимоотношениях с неким известным европейским футболистом, который обратился к ней за услугами. По её словам, он нанял её, чтобы реализовать тайные желания, о которых не мог рассказать своей девушке.Анна, обслуживающая ВИП-клиентов, рассказала, что они никогда не занимались с ним сексом, он только просил девушку доминировать и унижать его, а сам при этом был под наркотиками и алкоголем. Однако вскоре он "устал от нее" и нашел кого-то другого.Девушка рассказала, что футболист платил ей хорошие деньги. Также она назвала его неудачником, который позволил ей властвовать над собой. "Реально, он просто безумец с большими деньгами, который не может справиться с собственным успехом", - заявила Анна. "Это джекпот найти такого лузера."