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Вратарь забил гол ударом через все поле | Фото:25.11 01:15   MIGnews.com

Вратарь забил гол ударом через все поле

Вратарь мексиканского клуба "Гвадалахара" Хосе Родригес сумел забить гол в чемпоинате Мексики против команды "Веракрус". При этом, голкипер не просто отметился голом, а сделал это в примечательной манере.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes.

27-летний вратарь увидел, что вратарь другой команды покинул зону уже в добавленное время матча. И, воспользовавшись моментом, неожиданно для всех пробил прямо от своих ворот. Голкипер соперников не успел добежать и отбить удар. Таким образом счет увеличился в пользу "Гвадалахары" до 3:1.

Итоговый счет встречи — 3:1 в пользу "Гвадалахары".




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