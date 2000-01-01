Вратарь забил гол ударом через все поле

Вратарь мексиканского клуба "Гвадалахара" Хосе Родригес сумел забить гол в чемпоинате Мексики против команды "Веракрус". При этом, голкипер не просто отметился голом, а сделал это в примечательной манере.
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Multimedos Deportes.
27-летний вратарь увидел, что вратарь другой команды покинул зону уже в добавленное время матча. И, воспользовавшись моментом, неожиданно для всех пробил прямо от своих ворот. Голкипер соперников не успел добежать и отбить удар. Таким образом счет увеличился в пользу "Гвадалахары" до 3:1.
Итоговый счет встречи — 3:1 в пользу "Гвадалахары".