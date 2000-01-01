25.10 00:26 MIGnews.com

ФИФА опубликовала рейтинги национальных сборных

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Всемирная организация футбола ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных на 24 октября 2019 года. Первая четверка остается стабильной: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия. За ними следуют, замыкая ТОП-10, команды Уругвая, Португалии, Хорватии, Испании, Аргентины и Колумбии.Сборная Украины после недавней победы над Португалией перескочила с 25-го места на 22. Россия увеличила рейтинг, поднявшись с 42-го места на 37. Сборная Израиля наоборот опустилась с 86-го места на 89.Рейтинг сборных ФИФА Мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola (The FIFA/Coca-Cola World Ranking) – это система ранжирования национальных сборных, которая впервые была введена в 1993 году.