Обзор букмекерской конторы 1xBet - ставки на киберспорт
Букмекерская компания 1xbet основана еще в 2007 году. На сегодняшний день - это мировой лидер спортивного и киберспортивного беттинга с охватом более 400 тыс. человек и с каждым днем это количество растет еще больше. Сайт переведен больше чем на 50 языков, доступны на выбор разные валюты, формат коэффициентов.
Вся деятельность компании лицензирована лицензией о. Кюросао, так что каждого посетителя ждет только честная игра.
Как зарегистрироваться
Процесс регистрации займет немного времени. Зарегистрироваться можно несколькими удобными способами:
• через электронную почту;
• номер телефона;
• аккаунт с соц. сетях.
При регистрации через электронную почту необходимо будет подтвердить электронный адрес и заполнить небольшую анкету и придумать пароль. Через соц. сети либо телефон просто нужно заполнить ту же самую анкету и выбрать удобную валюту для счета.
Бонусная система
1xbet одна из самых щедрых киберспортивных букмекерских контор. Здесь самый большой каталог беттинга, среди которых как краткосрочные события так и длительные акции.
Для более детального ознакомления с бонусной частью 1xbet - перейдите в раздел “Promo”. Он состоит из 6-ти подразделов:
• Акции и бонусы;
• Календарь кибербонусов;
• Бонусные игры;
• Витрина промокодов;
• Джекпот;
• Акции.
Здесь можно регулярно получать щедрые призы. 1xbet разыгрывает крупные денежные подарки, смартфоны и даже автомобили.
Пополнение и вывод
Букмекерская контора предлагает 196 способов пополнения счета. Пополнить депозит можно одним из перечисленных способов на сайте: Виза/Мастеркард, разнообразные электронные кошельки, денежные переводы, интернет банкинг, криптовалютные кошельки и многое другое.
Просто кликните на большею зелёную кнопку “Пополнить” и выберите нужную вам платежную систему. Также для более быстрого поиска можно поставить галочку “геолокация” и система сама подтянет вам распространенные в вашем регионе платежные системы. Выберите нужную систему, введите сумму пополнения и заполните необходимую информацию. Минимально вы должны внести на свой депозит от 50 рублей.
Для вывода выигранных денег система предлагает 121 платежную систему. Но в большинстве случаев вывод возможен только на ту платежную систему из которой вы пополняли счет. Это, своего рода, мера безопасности. Вывести можно минимально 100 рублей. Деньги поступают на счет от 15 минут и до нескольких часов в зависимости от выбранной платежной системы.
Прематч линии 1xbet
Линия 1xbet для Прематч достаточно широкая и предлагает ставки более чем на 50 видов спорта и киберспорта. Также можно делать экспресс ставки. На популярные события роспись может быть до нескольких тысяч вариантов прогнозов.
На сайте предлагают один из самых “жирных” коэффициентов по большинству видов спорта. Удобная навигация по линии, где нужный вид киберспорта можно найти в подборках букмекера, нажав соответствующий вид спорта или просто найдите все, что нужно через удобный фильтр.
Линия live в 1xbet
Cтавки в 1хбет можно делать не только до долгожданного киберспортивного события, но и во время матча. Здесь можно выбрать до 100 вариантов исхода игры. На Лайв линии можно найти не только большие киберспортивные соревнования, но и региональные, что выгодно отличает 1xbet от конкурентов.
Выводы
Беттинговый клуб 1xbet - один из надеженых партнеров по заработку и просто хорошему времяпрепровождению. Большой выбор соревнований и событий с множеством линий и вариантов исходов матча делают этот сайт одним из самых востребованных в мире. Число посетителей растет с каждым днем. Здесь надежность ваших данных и честность игры обеспечена. Так что скорей заходи на 1xbet и делай ставку на долгожданные киберспортивные события.