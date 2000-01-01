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Лионель Месси признан лучшим игроком года 24.09 08:55   MIGnews.com

Лионель Месси признан лучшим игроком года

Нападающий испанской "Барселоны" аргентинский форвард Лионель Месси получил приз ФИФА The Best-2019 как лучший игрок прошедшего футбольного сезона.

Также на этот приз номинировались такие "звезды" футбола, как нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Об этом сообщает портал Metaratings.

Помимо главного приза ФИФИ, Месси также был номинирован на престижную премию Пушкаша за лучший гол сезона, но ее получил 18-летний форвард венгерского «Дебрецена» Даниэль Жори.

Напомним, ранее сообщалось, что пара кроссовок 1972 года, одна из первых пар, изготовленных Nike Inc, была продана за 437 500 долларов, что побило рекорд цены за пару кроссовок. Аукционный дом Sotheby's заявил, что цена на "лунные кроссовки Nike" стала мировым аукционным рекордом.


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