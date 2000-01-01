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Нетаниягу встретился с молодежной баскетбольной сборной25.07 05:27   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с молодежной баскетбольной сборной

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своей канцелярии в Иерусалиме молодежную баскетбольную сборную Израиля по случаю победы на чемпионате Европы 2018 года.

В ходе встречи глава правительства заявил:

"Вы великаны, буквально. Я думаю, что вы – команда мирового уровня. Это действительно огромное достижение. Вы доказали, что это не пустой звук, а большой, большой талант.

Я очень надеюсь, что вы и дальше будете идти по жизни вместе и подтверждать этот поистине огромный успех".

Тренер команды Ариэль Бейт-Халахми в свою очередь отметил: "У нас замечательная команда, лучшая наша молодежь. Они гордятся быть израильтянами, гордятся своими достижениями".

Также, комментируя заявления Эрдогана премьер добавил:

"Тот, кто бросает десятки тысяч своих граждан в тюрьму, увольняет сотни тысяч, убивает курдов, захватывает северный Кипр и северную Сирию, пусть не учит нас демократии и правам человека".
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