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Nakonu.com
24.06 21:04 MIGnews.com
II Европейские игры: Израиль завоевал золото
30-летний Сергей Рихтер стал чемпионом II Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. В финальной перестрелке Сергей победил Сергея Каменских из России. Он набрал 250,8 балла, его соперник - на 0,8 очка меньше.
Золото Рихтер принес Израилю, где и научился стрелять, когда в 2002 году служил в армии, пишет
Swissshooting
.
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