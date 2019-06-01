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II Европейские игры: Израиль завоевал золото 24.06 21:04   MIGnews.com

II Европейские игры: Израиль завоевал золото

30-летний Сергей Рихтер стал чемпионом II Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. В финальной перестрелке Сергей победил Сергея Каменских из России. Он набрал 250,8 балла, его соперник - на 0,8 очка меньше.

Золото Рихтер принес Израилю, где и научился стрелять, когда в 2002 году служил в армии, пишет Swissshooting.
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